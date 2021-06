Momentos de pânico no treino de Moto3: Pedro Acosta cai e é atropelado por Ricardo Rossi

A carregar o vídeo ...

A terceira sessão de treinos livres do Moto3, na Holanda, foi esta manhã marcada por um enorme susto. O espanhol Pedro Acosta, líder do Mundial, caiu à entrada da reta da meta e foi atropelado pelo italiano Ricardo Rossi. Acosta e Rossi foram socorridos pelos médicos, acabaram por deixar a pista pelo próprio pé mas foram, mais tarde, conduzidos ao hospital. (Vídeo Canal Plus)