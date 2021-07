Momentos de pânico nos Estados Unidos: estádio evacuado após tiroteio

A carregar o vídeo ...

A equipa de basebol dos Washington Nationals informou na rede social Twitter que teve de suspender um jogo contra os San Diego Padres por causa de um tiroteio fora do estádio. A polícia começou por informar que o tiroteio tinha causado pelo menos dois feridos, mas pouco depois indicou que são quatro as pessoas baleadas. As imagens acima mostram o pânico vivido no momento em que os adeptos deixaram o estádio.