A partida entre Daniil Medvedev e Diego Schwartzman, dos quartos-de-final da ATP Cup, ficou marcado por vários momentos de tensão. O tenista russo discutiu com o adversário e também com o árbitro sueco Mohamed Lahyani, batendo duas vezes com a raqueta na cadeira. [Vídeo: Omnisport]