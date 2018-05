Morata celebrou Taça de Inglaterra com um festival de... obscenidades

Eufórico pela conquista da Taça de Inglaterra, Álvaro Morata não o escondeu e, no caminho para o balneário, soltou duas frases em castelhano com o seu quê de... obscenas. "Vamos c******, que chupem p****", disse o avançado espanhol do Chelsea, alto e bom som após o triunfo por 1-0 sobre o Manchester United.