Morata e Llorente não resistiram: o impressionante truque de magia de Sergi Gómez

Sergi Gómez, defesa do Sevilha, partilhou este domingo, através de um vídeo na página oficial do Instagram, um impressionante truque de magia envolvendo seis ases. O espanhol, de 28 anos, trocou o símbolo das cartas pelo logótipo do clube sevilhano e deixou uma mensagem no final. A publicação não passou despercebida a algumas estrelas do futebol espanhol, tal como Álvaro Morata e Marcos Llorente, ambos jogadores do At. Madrid, que 'aplaudiram' o momento. [Vídeo: Omnisport]