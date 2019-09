Morata regressou para pressionar João Félix e no treino 'inventou' um truque

A carregar o vídeo ...

Álvaro Morata está de regresso aos convocados do At. Madrid após ter falhado os três últimos jogos por lesão num joelho. O avançado aperta agora João Félix, segundo a imprensa espanhola, por um lugar na frente de ataque depois do empate na Champions diante da Juventus. Contudo, foi no treino antes do embate frente ao Celta que Morata deu nas vistas ao 'inventar' um novo truque de acordo com o 'AS': a 'Moratinha'.