"Adversários amanhã dentro de campo mas com algo que nos une...a marca que nos veste. Somos e seremos um exemplo de fair-play porque o futebol é mais que um simples desporto. Só assim é que faz sentido", assim legenda o Moreirense o vídeo que publicou esta sexta-feira sobre o jogo com o Tondela, agendado para as 18 horas deste sábado.