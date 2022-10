Moreno visita escolas do Vitória: «Sabem onde é que se jogava à bola? Na terra. Não era na relvinha!»

A carregar o vídeo ...

Moreno visitou as crianças das escola do Vitória, Os Afonsinhos, para partilhar algumas experiências e histórias com os mais novos. Deixou alguns conselhos e recuou ao passado: "Sabem onde é que jogávamos à bola? Na terra! Ali, naquele pavilhão, era terra, não era relvinha!". O treinador do Vitória acabou rodeado pelos meninos, que gritavam bem alto o nome do técnico e do próprio clube. [Vídeo: Vitória SC]