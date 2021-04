Morientes e o El Clásico: «Deixar de ver na TV para jogar foi inacreditável»

A carregar o vídeo ...

Fernando Morientes esteve em vários clássicos entre Real Madrid e Barcelona e, por isso, sabe bem o que esperar este sábado na capital espanhola: "Como embaixador da LaLiga, viajei por todo o mundo e está claro que o ElClásico se tornou o maior jogo não apenas do futebol espanhol, mas também do futebol mundial. Meu melhor momento ElClásico foi por volta de 1999, 2000, 2001, não me lembro exatamente. Vencemos por 3-0 no Bernabéu. Eu marquei naquele dia e foi incrível. Cada jogo é incrível, mas foi meu primeiro Real Madrid vs Barcelona. Deixar de ver na TV para jogar foi inacreditável".