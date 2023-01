Motard atropelado durante etapa do Dakar'2023

A carregar o vídeo ...

A etapa de ontem do Dakar'2023 foi marcada por um momento algo assustador a envolver a equipa estónia composta pelo piloto Urvo Mannama e Risto Lepik. Numa zona rápida, mas aparentemente sem visibilidade total, os estónios acabaram por atropelar com alguma violência um motard que por ali passava. Nas imagens não é possível perceber-se a identidade do motard em casa, mas a ausência de notícias relativas a um eventual abandono permitem-nos saber que tudo não terá passado de um susto.