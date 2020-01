A carregar o vídeo ...

O francês Adrien Van Beveren partiu para esta edição do Dakar com o sonho da vitória mas sofreu esta terça-feira uma aparatosa queda no deserto que o afastou da prova. Segundo a organização, o motard da Yamaha não chegou a perder a consciência, mas foi retirado do local de helicóptero. (Vídeo Twitter)