Motocrosse: espanhol venceu corrida, chocou com adversário no ar e acaba no hospital

A carregar o vídeo ...

O espanhol Jorge Prado protagonizou um momento inusitado no final da primeira manga do MXGP da Alemanha, disputado em Teutschenthal. Grande figura do campeonato, Prado venceu a prova numa luta titânica até à meta com Jeffrey Herlings, mas acabou por chocar no ar com o seu oponente, acabando mesmo por ter de ser transportado de urgência para o hospital. Encontra-se bem, após observação, mas falhou a segunda corrida do dia.