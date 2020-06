MotoGP destaca Miguel Oliveira e questiona: «Quem será o próximo português?»

A carregar o vídeo ...

Arranca dentro de duas semanas no Estoril a temporada do FIM CEV Repsol e o MotoGP decidiu esta segunda-feira 'apontar' a data no calendário recordando o sucesso de Miguel Oliveira, através de um vídeo no qual passa em revista aquilo que o piloto português já fez. "Dado que muito em breve o CEV Motorcycle vai começar a sua temporada no Estoril, vamos dar uma olhada à evolução de Miguel Oliveira, o primeiro português de sempre a chegar ao MotoGP. Quem será o próximo?", questiona a conta do campeonato.