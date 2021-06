MotoGP mostra imagens inéditas dos bastidores da vitória de Miguel Oliveira na Catalunha

A carregar o vídeo ...

Miguel Oliveira conseguiu este fim de semana a primeira vitória da temporada, ao levar a sua KTM ao triunfo no Grande Prémio da Catalunha. Uma vitória sem margem para dúvidas do piloto nacional, que mereceu nos bastidores elogios de tudo e todos, incluindo o espanhol Dani Pedrosa, visto por muitos como o grande responsável pelo sucesso da máquina austríaca. "Não fui eu, foi ele... Ele pilota de forma incrível", atirou o espanhol, em diálogo com Pit Beirer. Esse e muitos outros momentos, como a conversa com Jack Miller ou a celebração com a equipa e família, está tudo aqui. (Vídeo: MotoGP)