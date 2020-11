MotoGP: o incidente com Zarco que atrasou qualificação em Portimão

A carregar o vídeo ...

Um problema mecânico na Ducati de Johann Zarco, já no final da quarta sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Portugal, provocou um ligeiro atraso no arranque das qualificações para a prova de domingo. Em causa estava a possível presença de óleo na pista na sequência do problema do francês. Cumprida a verificação, a Q1 arrancou às 14h15, com cinco minutos de atraso. Já a Q2, onde Miguel Oliveira entrará, arranca também cinco minutos mais tarde, às 14h40.