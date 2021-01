A carregar o vídeo ...

Confirmado que está o regresso do MotoGP a Portugal, os fãs nacionais já começam a preparar-se para vibrar a cada segundo com a performance de Miguel Oliveira. Agora na equipa principal da KTM, o piloto de Almada voltará a correr em casa e terá naturalmente 10 milhões a seu lado a torcer para voltarmos a viver momentos como estes, que nos levaram à loucura no passado mês de novembro.