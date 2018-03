Mourinho a arrasar Frank de Boer: 3, 2, 1... já está!

José Mourinho respondeu esta segunda-feira de forma arrasadora às declarações de Frank de Boer sobre Marcus Rashford após o Manchester United-Liverpool, no sábado.



"Li umas declarações do pior treinador da história da Premier League, o Frank de Boer - sete jogos, sete derrotas, zero golos amrcados - nas quais ele dizia que não era bom para o Marcus Rashford trabalhar com um treinador como eu porque o mais importante para mim é ganhar. Se ele fosse treinador pelo Frank certamente iria aprender como perder, pois ele perdeu todos os jogos", salientou Mourinho à margem da conferência de imprensa de lançamento do Manchester United-Sevilha, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.