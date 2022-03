Mourinho ao seu estilo na conferência: respondeu só a 3 perguntas, irritado com o relvado e acabou a ver um vídeo

A carregar o vídeo ...

José Mourinho surgiu na conferência de imprensa na Holanda ao seu estilo, para o jogo com o Vitesse. Muito crítico em relação ao relvado para o jogo desta quinta-feira na Liga Conferência, o técnico da Roma apenas respondeu a três perguntas dos jornalistas, duas em italiano e uma em inglês. Aproveitou para recordar de forma elogiosa Van Gaal, seu mentor no Barcelona, e já após sair da mesa da conferência, acabou a ver um vídeo no telemóvel de um jornalista.