Mourinho: «Como posso deixar todos os meus jogadores felizes? Não posso. Não faço milagres»

José Mourinho mostrou-se satisfeito pelo Tottenham ter assegurado, esta quinta-feira, com o triunfo () sobre o Antuérpia, o 1.º lugar do grupo J da Liga Europa. O treinador falou sobre as alterações que fez na equipa, o momento do golo de Vinícius e ainda o abandono precoce de Dele Alli do banco de suplentes da equipa ainda antes do final do jogo. "Como posso deixar todos os meus jogadores felizes? Não posso. Não faço milagres", disse. [Vídeo: BT Sport]