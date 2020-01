Mourinho confessa que este foi um Natal triste: morreu o cão da família

A carregar o vídeo ...

José Mourinho revelou esta quinta-feira que este foi um Natal triste, com a morte do cão da família. Emocionado, o treinador português comentou a triste notícia ainda antes do Tottenham entrar em campo frente ao Brighton: "Para ser sincero, foi muito triste porque o meu cão morreu, o meu cão é minha família. Mas temos que seguir em frente", revelou.