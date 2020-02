Mourinho critica o VAR no futebol inglês: «Árbitros não estão a tomar as decisões importantes»

A carregar o vídeo ...

Na antevisão ao jogo com o Southampton para a Taça de Inglaterra o treinador do Tottenham, José Mourinho, criticou a forma como o VAR tem sido utilizado em terras de sua majestade. O português considera que os árbitros não estão a tomar as decisões importantes, aponta o facto de não irem aos monitores para ver os lances e, por isso mesmo, sugere que a ferramenta mude de nome. [Vídeo: Omnisport]