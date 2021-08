A carregar o vídeo ...

José Mourinho admitiu numa entrevista aos canais de comunicação da Roma que foi surpreendido com a saída de Edin Dzeko para o Inter, mas depois elogiou os donos do clube, bem como Tiago Pinto, o diretor de desportivo, pelo "golpe de mercado" ao conseguirem a contratação de Tammy Abraham junto do Chelsea. (Vídeo Roma)