Mourinho e a entrada de Sterling sobre Dele Alli: «Para mim é um cartão vermelho direto»

José Mourinho não tem dúvidas de que asobre Dele Alli, à passagem do quarto de hora do encontro entre Tottenham e Manchester City, que terminou com um triunfodos spurs, é para cartão vermelho. "Para mim é um cartão vermelho claríssimo", apontou o técnico luso em declarações à Sky Sports, na zona de entrevistas rápidas. [Vídeo: Sky Sports / Twitter]