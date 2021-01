Mourinho e a quadra natalícia de Reguillón, Lo Celso e Lamela: «Foi uma surpresa negativa»

A carregar o vídeo ...

José Mourinho mostrou-se profundamente "desiludido" este sábado, após o triunfo () do Tottenham sobre o Leeds United, com Sergio Reguillón, Lo Celso e Erick Lamela. Os três jogadores infringiram o protocolo anti Covid-19 do clube e passaram a noite de Natal juntos. "Nós, o clube, sentimo-nos desiludidos porque demos aos jogadores toda a educação e condições. Estamos desiludidos. Foi uma surpresa negativa para todos nós", disse o técnico luso. [Vídeo: Football Daily]