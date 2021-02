A carregar o vídeo ...

José Mourinho abordou esta sexta-feira o relacionamento que mantém com Pep Guardiola, antigo jogador do Barcelona e atual treinador do Manchester City. O português revelou, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo entre citizens e o Tottenham, um gesto que o espanhol teve quando Félix Mourinho faleceu em 2017. [Vídeo: Tottenham]