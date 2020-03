Mourinho e o alegado abuso racista a Gedson Fernandes: «Não posso afirmar que aconteceu...»

A carregar o vídeo ...

José Mourinho acredita que aquilo que levou Eric Dier subir as bancadas do Hotspur Stadium e confrontar um dos adeptos da equipa teve por base um insulto ao irmão mais novo do internacional inglês, que marcava presença nas bancadas do recinto. Relativamente à possibilidade do ex-jogador do Sporting ter respondido também a um possível abuso racista direcionado a Gedson Fernandes, internacional sub-21 português que falhou o penálti decisivo da partida, o técnico luso disse não ter certezas sobre o incidente. [Vídeo: YouTube / Tottenham]