Mourinho e o vinho oferecido por Brendan Rodgers: «Não sei como o encontrou, mas sei como pagou»

José Mourinho defrontou esta quinta-feira Brendan Rodgers no Leicester-Roma (1-1) das 'meias' da Conference League, e após revelar que o treinador dos foxes lhe ofereceu "o melhor vinho do mercado" , o português voltou a tocar no assunto na conferência de imprensa, garantindo que não sabe onde o norte-irlandês conseguiu arranjar a sua garrafa preferida. (: Football Daily)