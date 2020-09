Mourinho elogia Bale e Reguilón mas deixa aviso: «Neste momento o nosso plantel não é um puzzle»

A carregar o vídeo ...

Após a goleada do Tottenham ao Southampton, por 5-2 , já na conferência de imprensa José Mourinho foi questionado sobre os reforços que chegaram de Madrid: Gareth Bale e Sergio Reguilón. O técnico elogios ambos, disse que estava satisfeiro com as contratações, mas também deixou um aviso: "Há outras coisas que fazem uma equipa, um plantel. Um plantel é como um puzzle mas neste momento o nosso plantel não é puzzle e esse é o problema."