Mourinho em estado puro: do festejo à fúria em poucos segundos

A carregar o vídeo ...

José Mourinho foi um dos protagonistas do Tottenham-Manchester City deste domingo, especialmente pela forma apaixonada como encarou um dos momentos mais tensos da partida, já perto do intervalo. Primeiro celebrou o penálti defendido por Hugo Lloris , sentou-se tranquilamente no banco e, segundos depois, após indicação do seu adjunto, levantou-se em fúria a pedir cartão amarelo a Raheem Sterling, por simulação. A situação foi de tal forma insólita, que os comentadores ingleses não conseguiram 'esconder' as gargalhadas.