José Mourinho surpreendeu tudo e todos quando, no momento em que Chris Wilder dava a sua entrevista após o encontro desta tarde entre Tottenham e Sheffield United, se aproximou do técnico adversário, que o acabava de derrotar por 3-1, para se despedir e pedir desculpa por não o ter feito antes. Surpreendido, Wilder destacou o "ato de classe" do português.