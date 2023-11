Mourinho foi retocar a sua famosa tatuagem e o resultado foi... este

A carregar o vídeo ...

José Mourinho revelou o ano passado a sua tatuagem "única" que fez no braço direito: o que a torna única é precisamente o facto de nela estarem os três diferentes troféus europeus que já conquistou (por cinco ocasiões), com um pequeno círculo com as cores do clube por quem arrebatou a respetiva prova. Assim, o FC Porto, por exemplo, surge em duas ocasiões - na Taça UEFA e Liga dos Campeões -, com Roma (Conference League), Manchester United (Liga Europa) e Inter Milão (Champions) também presentes. Esta semana, o treinador da Roma foi retocar o 'desenho' com o famoso tatuador italiano Alberto Marzari que mostrou o resultado nas suas redes sociais