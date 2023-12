Mourinho liga a ex-adjunto a meio... de uma conferência: «Esta tenho mesmo de atender»

A carregar o vídeo ...

Ricardo Formosinho, treinador do Future FC que ontem garantiu a presença na final da Supertaça do Egito ao bater o Pyramids de Jaime Pacheco, foi surpreendido por uma chamada de José Mourinho durante a conferência de imprensa que deu após o encontro. "Desculpem, mas esta tenho mesmo de atender... José Mourinho", atirou o técnico, antes de estar alguns segundos em chamada... em bom português. Refira-se que Ricardo Formosinho foi adjunto de Mourinho no Manchester United e no Tottenham. (: Twitter)