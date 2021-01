Mourinho não quer cantar... e treinador do Wycombe tem solução

A carregar o vídeo ...

Para lá da noite de sonho vivida por Adebayo Akinfenwa, o duelo entre Wycombe e Tottenham permitiu também ao técnico Gareth Ainsworth defrontar José Mourinho, num duelo particular com um treinador que nas horas vagas é vocalista de uma banda de rock - os Cold Blooded Hearts. Ora, após o encontro, a imprensa inglesa decidiu entrar na 'brincadeira', falar do estilo peculiar de Ainsworth e até desafiou Mourinho a juntar-se à banda do técnico rival. Mourinho separou as águas, até falou do penteado de Guardiola e recusou arriscar-se no mundo da música.