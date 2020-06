A carregar o vídeo ...

José Mourinho reagiu esta segunda-feira às afirmações de Paul Merson, antigo internacional inglês, que criticou a forma de jogar do Tottenham com o português, nomeadamente no processo ofensivo. "Harry Kane não vai marcar 25 ou 30 golos com José Mourinho", afirmou Merson. Mourinho respondeu "puxando dos galões". [Vídeo: Tottenham]