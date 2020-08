Mourinho ouve o que não quer e 'atira' à televisão: «Vai-te f...»

A carregar o vídeo ...

Era, provavelmente um dos documentários mais aguardados do ano por parte dos adeptos de futebol, e sairam hoje à luz os primeiros três episódios de e 'All or Nothing'. José Mourinho é, obviamente, um dos grandes protagonistas e uma das cenas que retrata os primeiros dias de trabalho nos spurs já está a dar que falar. No seu escritório, o treinador português ouve um comentador de TV a falar da saída de Pochettino e da sua contratação e a reação... diz tudo [Vídeo Twitter]