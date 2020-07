Mourinho para jornalista: «Quanto é que me pagas pela aula?»

A carregar o vídeo ...

José Mourinho estava claramente bem disposto depois da capital vitória no dérbi com o Arsenal e na conferência de imprensa deixou uma tirada que colocou todos a rir. A questão passava pela justificação para as suas mudanças táticas e se as mesmas tinham resultado e porquê. Ainda antes de responder, o técnico puxou do humor e questionou o jornalista sobre quanto lhe pagaria pela aula tática, não deixando depois de enviar uma 'boca' à Amazon por causa do documentário que em breve sairá sobre a época dos spurs...