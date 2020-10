Mourinho pede desculpa por ter trocado o nome a Southgate: «Se ele quiser pode chamar-me John»

A carregar o vídeo ...

Durante esta última semana, José Mourinho referiu-se a Gareth Southgate, selecionador inglês de futebol, como 'Gary' pensando que tratava-se de um diminutivo do primeiro nome do técnico da seleção inglesa. Depois de ter pessoalmente pedido desculpa a Gareth Southgate, o treinador português do Tottenham, nos instantes antes do início da partida diante do Manchester United, quis deixar clarificar o seu ato e atirou: "Se ele quiser pode chamar-me John". [Vídeo: Football Daily]