O Tottenham, de José Mourinho, vive uma semana de ‘loucos’, com jogos de dois em dois dias. Depois do empate 1-1 com o Newcastle, neste domingo, os Spurs defrontam o Chelsea já esta terça-feira, na Taça da Liga Inglesa, e o Maccabi Haifa na quinta-feira, no playoff da Liga Europa. O técnico admite que vai dar prioridade à competição europeia. [Vídeo: The Guardian]