Mourinho reage à anulação do castigo ao Manchester City: «É uma decisão vergonhosa»

José Mourinho reagiu, esta terça-feira, à decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), que anulou o castigo imposto pela UEFA de banir o Manchester City das competições europeias por dois anos, reduzindo ainda a multa dos citizens de 30 para 10 milhões de euros. "É uma decisão vergonhosa. Se não são culpados, não devem ser punidos. Se são culpados, devem ser banidos. Logo, é uma decisão vergonhosa", apontou o técnico português do Tottenham.