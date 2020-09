A carregar o vídeo ...

As conferências de imprensa de José Mourinho continuam a fazer as maravilhas dos adeptos do desporto-rei. Esta sexta-feira, uma jornalista quis saber quais os planos do treinador português do Tottenham para a nova temporada desportiva, questão que o Special One recusou-se a responder... por causa de Jürgen Klopp. [Vídeo: Spurs TV]