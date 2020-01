A carregar o vídeo ...

Na ausência de Hugo Lloris, Paulo Gazzaniga tem sido o dono da baliza do Tottenham e, semana após semana, tem-no feito de uma forma cada vez mais satisfatória. O ponto alto foi este domingo, diante do Wolverhampton, com uma atuação que mereceu elogios de José Mourinho numa resposta na qual até lembrou uma conversa que teve com o seu pai. (Vídeo: Omnisport)