Mourinho responde a Solskjaer: «Son tem muita sorte por ter um pai que é melhor pessoa do que Ole»

José Mourinho não deixou cair no esquecimento as declarações de Ole Gunnar Solskjaer no final do Tottenham-Manchester United, quando o treinador dos red devils deixou duras críticas aos jogadores dos spurs, em especial a Heung-Min Son. "Son tem muita sorte por ter um pai que é melhor pessoa do que Ole", atirou o português, em conferência de imprensa. [Vídeo: Football Daily]