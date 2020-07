Mourinho: «Se dissesse o que penso arranjava problemas»

A carregar o vídeo ...

Diante do Sheffield United, numa partida que assumia contornos decisivos na luta pela Europa e na qual estava praticamente obrigado a triunfar, o Tottenham de José Mourinho saiu derrotado por 3-1 e, no final, o técnico português mostrou-se agastado pela forma como tudo decorreu, especialmente pela ação do VAR, que anulou um golo a Harry Kane em cima do apito para o intervalo. As declarações prestadas à Sky Sports são elucidativas.