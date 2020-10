Mourinho sem papas na língua: «Tivemos o que merecemos. A melhor equipa ganhou, a pior perdeu»

A carregar o vídeo ...

O Tottenham foi derrotado pelo Antuérpia na quinta-feira, em jogo da Liga Europa, e no final não teve dúvidas quanto à justiça do resultado. "[Ao intervalo] Queria fazer 11 substituições ! Não fiz logo as cinco porque tinha medo de uns longos 45 minutos. Ao intervalo tentei melhorar a situação, mas não foi suficiente. Na segunda metade melhorámos, mas no final o Antuérpia teve o que mereceu e nós tivemos o que merecemos. A melhor equipa ganhou e a pior perdeu ", afirmou o treinador português.