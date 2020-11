Mourinho sobre Iker Casillas: «Considero-o uma pessoa importante na minha carreira»

A carregar o vídeo ...

José Mourinho não tem dúvidas de que Iker Casillas teve um papel "importante" na sua carreira. O treinador português, que dirigiu o ex-internacional espanhol aquando da sua passagem pelo Real Madrid (2010 a 2013), fala à margem do documentário da 'Movistar+', que passa em revista alguns dos melhores momentos da carreira do ex-guarda-redes do FC Porto e da Seleção espanhola. [Vídeo: Movistar+]