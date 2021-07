A carregar o vídeo ...

José Mourinho assistiu esta quinta-feira, com os seus adjuntos da Roma, ao combate do judoca português Jorge Fonseca, que conquistou a medalha de bronze na categoria -100kg em Tóquio'2020. "Ganda Jorge, ganda tuga. Orgulhoso de ti", escreveu o treinador da Roma na legenda do vídeo que partilhou no Instagram