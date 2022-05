A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt já está em Lisboa e o Benfica corre para fechar os vários dossiês de mercado que tem em mãos; em Alvalade, com Amorim seguro, a atenção foca-se agora no avançado que falta para fechar o plantel - a boa notícia é que há dinheiro fresco. Isto e muito mais estará em destaque no Mercado Record.