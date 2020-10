Movimento "Sem Adeptos Não Há Futebol" lança vídeo de sensibilização

A carregar o vídeo ...

O Movimento "Sem Adeptos Não Há Futebol" lançou na quinta-feira um vídeo de sensibilização tendo em vista o regresso do 12.º jogador aos estádios e às bancadas. "Sem adeptos não há emoção, não há lágrimas, não há paixão." O vídeo já conta com milhares de visualizações nas plataformas digitais do Movimento. [Vídeo: Movimento "Sem Adeptos Não Há Futebol" / Facebook]