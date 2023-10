Mudança de pneus supersónica no Qatar: paragem da McLaren em 1,8 segundos fixa recorde

A carregar o vídeo ...

As paragens nas boxes são momentos delicados na Fórmula 1, pois ali pode-se ganhar ou perder uma corrida. As equipas treinam a mudança de pneus até à exaustão, para apurar a sincronia e a velocidade de todos os elementos envolvidos naquele 'delicado' processo ao ponto de acontecer algo como o sucedido ontem, no GP do Qatar. Lando Norris parou na boxe da McLaren e a equipa trocou os quatro pneus em 1,8 segundos! Um novo recorde! (Vídeo F1/Twitter)