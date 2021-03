Mudar para três centrais contra o Sp. Braga? «Nós mantivemos o sistema, mas ajustámos dinâmicas»

A carregar o vídeo ...

O Benfica vai, tudo indica, apresentar-se no terreno do Sp. Braga com um sistema de três centrais, apurou Record, recuperando uma aposta que aplicou em algumas das partidas mais exigentes da temporada, nomeadamente com o Arsenal, Sporting e com os próprios bracarenses, no encontro relativo à Allianz Cup. Sérgio Vieira esteve no programa 'Hora Record' (CMTV) e analisou essa estratégia, dando o exemplo do que fez contra os bracarenses quando estava ao serviço do Farense.